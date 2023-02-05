Про це повідомив голова Укренерго Володимир Кудрицький на брифінгу, інформує 24 Канал. За його словами, мешканці Одещини зараз мають лише по 2 години світла.

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Яка ситуація зі світлом в Одесі

Як розповів Кудрицький, в Одесі та районі 280 – 290 тисяч абонентів мають обмежене енергопостачання. 4 лютого люди мали 2 години світла і 12 годин – його не було.

Однак очільник Укренерго пообіцяв, що об'єкт енергетичної інфраструктури, який дозволить повернутись до звичайних графіків відключення світла, відремонтують до кінця тижня.

Так, Одеса повернеться до звичайних графіків відключення світла орієнтовано з 10 лютого.

За словами Кудрицького, наразі до міста звозять генератори, щоб підключати критичну інфраструктуру. У міру переведення критичної інфраструктури на автономні джерела живлення графіки відключень, які відразу після аварії були +2/-12, поступово будуть пом’якшуватися до +2/-8.

Очільник Укренерго додав, зараз компанія у посиленому режимі відновлює всі енергооб’єкти в області, які постраждали від російських атак. Енергетики сфокусувались на одному із них, який дозволить якнайшвидше відновити електропостачання Одеси та Одеського району.