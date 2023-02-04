Через нещодавню масштабну аварію на одній з енергетичних підстанцій Одещини близько 500 тисяч людей залишилось без світла. Водночас під час брифінгу голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький ввечері 4 лютого описав ситуацію зі світлом в цьому регіоні, – інформує 24 Канал.

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Які регіони Одещини не постраждали через аварію

За словами очільника Укренерго, енергетики роблять усе, аби вдалось вийти на графіки відключень світла "дві години через шість". Окрім того, відомо, що обласний центр та навколишній район заживлюватимуть, перенаправляючи енергопостачання з півночі та півдня Одещини, де аварія не мала впливу.

Будемо дивитись, як перезаживити споживачів на півночі, південному заході Одещини, які не постраждали від сьогоднішньої події. Забрати потужність, яку вони споживають з тих підстанцій, які можуть живити Одесу. Будемо робити резервні схеми живлення,

– зазначив Кудрицький.



Чому у сусіда є світло, а в мене немає / Картинка 24 Каналу

Також він повідомив, що всі три підстанції, які живлять Одесу, ворог атакував ракетами та дронами. Через це вони пошкоджені.

Обладнання, яке вийшло сьогодні з ладу, також постраждало декілька разів під час атак. Ми його відновлювали. На жаль, його фізичний ресурс добіг кінця,

– констатував посадовець.

Зверніть увагу! Ситуація в енергетиці в Одеській області вкрай складна, однак НЕК "Укренерго", мери міст, ОВА та інші структурами працюють над відновленням стабільного енергопостачання.

"Ліквідація наслідків аварії може бути тривалою"

Під час цього ж брифінгу Володимир Кудрицький наголосив, що енергетики можуть ліквідовувати наслідки аварії ще певний час, тому головне завдання зараз – забезпечити автономне живлення критичної інфраструктури. Згодом буде змога перенаправити електрику до споживачів.

Також почне діяти спеціальна комісія, яка розслідуватиме обставини аварії. Водночас Кудрицький закцентував на тому, що якби не Росія та терористичні атаки, то цього інциденту не сталося б ніколи.

Окрім того, очільник Укренерго зауважив, що існують варіанти підключення споживачів до альтернативного автономного живлення. Зокрема, йдеться про використання газотурбінних установок чи плавучих електростанцій. Проте реалізація таких проєктів займе чималий час.

Нагадаємо до цієї теми заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Він констатував, що ситуація зі світлом в Одесі та області вкрай критична. Тому відновити швидко стабільне електропостачання упродовж коротких термінів не вдасться, попри намагання фахівців.



Як підготуватись до відсутності світла / Картинка 24 Каналу