Енергетики докладають максимальні зусилля, аби подати людям світло. Все, що відомо про аварію на підстанції в Одесі, 24 Канал зібрав далі.

До теми Одеса знеструмлена через аварію: в ОВА розповіли, як відновлюють електропостачання

Було 2 аварії

Друга за добу аварія сталася на високовольтній підстанції, що належить Укренерго. Про першу аварію на підстанції в Одесі повідомляли ввечері 3 лютого.

Річ у тім, що вона була неодноразово пошкоджена внаслідок російських атак. Фахівці компанії одразу прибули на місце та розпочали ліквідацію наслідків. Однак в Одесі та прилеглих районах довелось застосувати аварійні відключення.

Влада визнає, ситуація – складна, а масштаб аварії суттєвий. Тому швидко відновити енергоживлення, зокрема критичної інфраструктури, неможливо.

Зверніть увагу! Під час останньої масованої ракетної атаки 26 січня росіяни пошкодили 2 енергетичні об'єкти на Одещині. Це ускладнило ситуацію в регіоні.

Одеса знеструмлена

Ще з 3 лютого частина Одеси була знеструмлена. Мовиться про 3 райони:

Малиновський,

Приморський,

Суворівський,

частина Одеського району.

Спеціалісти вночі поступово почали відновлювати подачу електроенергії, але зранку ситуація погіршилась.

Водночас в інших територіальних громадах області ситуація з електроенергією більш-менш нормальна. В ОВА сподіваються, що невдовзі фахівці полагодять обладнання на підстанції та матимуть змогу подати електроенергію до помешкань одеситів та інших об'єктів інфраструктури.

Коли буде світло

В Укренерго прогнозують, що електропостачання буде відновлено, коли фахівці усунуть аварію. Просять з розумінням поставитися до ситуації.

Основне завдання – заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електропостачання.

Рішення уряду

На позачерговому засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив утворити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики. Туди увійдуть виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ, голів ДСНС та ОВА, керівник Укренерго тощо.

Також Шмигаль доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго. У місто мають перевезти газотурбінну електростанцію потужністю 25 МВт. Крім того, у місті мають працювати всі пункти незламності.

В Одесі – негода

В Одесі 4 лютого – снігопад. Напередодні про погіршення погоди та ожеледицю попереджали жителів області. Температура повітря до вечора опуститься до -2 градусів.

Тому ситуація зі світлом особливо відчутна.