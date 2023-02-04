Шмигаль доручив утворити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики, за участі виконувача обов'язків глави МВС, голів ДСНС та ОВА, керівника Укренерго, представників Мінінфраструктури та інших міністерств і відомств.

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В Одесу везуть потужні генератори та звернулися по допомогу до Туреччини

Шмигаль зазначив, що на цей момент основна мета – це заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електропостачання.

Крім того, прем'єр повідомив, що доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго.

Також у місто має бути перевезена газотурбінна електростанція потужністю 25 МВт, надана нашими партнерами зі США. Дав також завдання МЗС звернутися до Туреччини по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій,

– зазначив Шмигаль.

В Одесі сталася технологічна аварія

Шмигаль повідомив, що 4 лютого на Одещині сталася технологічна аварія на одній із високовольтних підстанцій. За його словами, підстанція була неодноразово пошкоджена внаслідок російських атак.

Унаслідок цього в Одесі та прилеглих районах застосовані аварійні відключення.

"Ситуація складна, масштаб аварії суттєвий, швидко відновити енергоживлення – зокрема критичної інфраструктури – неможливо", – повідомив глава уряду.

Прем'єр наголосив, що в Одесі мають цілодобово працювати всі "Пункти незламності". Крім того, задля координації роботи у місто вирушили міністр енергетики та керівник Укренерго.

Що відомо про ситуацію в Одесі