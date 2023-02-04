Шмыгаль поручил образовать круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики при участии исполняющего обязанности главы МВД, глав ГСЧС и ОВА, руководителя Укрэнерго, представителей Мининфраструктуры и других министерств и ведомств.
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В Одессу везут мощные генераторы и обратились за помощью в Турцию
Шмыгаль отметил, что на данный момент основная цель – это питать критическую инфраструктуру и многоквартирные дома, отопление которых зависит от электроснабжения.
Кроме того, премьер сообщил, что поручил в течение суток ввезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго.
Также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная нашими партнерами из США. Дал также задачу МИД обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций,
– отметил Шмыгаль.
В Одессе произошла технологическая авария
Шмыгаль сообщил, что 4 февраля в Одесской области произошла технологическая авария на одной из высоковольтных подстанций. По его словам, подстанция была неоднократно повреждена в результате российских атак.
В результате в Одессе и прилегающих районах применены аварийные отключения.
"Ситуация сложная, масштаб аварии существенный, быстро возобновить энергопитание – в частности, критической инфраструктуры – невозможно", – сообщил глава правительства.
Премьер подчеркнул, что в Одессе круглосуточно должны работать все "Пункты несокрушимости". Кроме того, для координации работы в город отправились министр энергетики и руководитель Укрэнерго.
Что известно о ситуации в Одессе
- Одесса больше всего пострадала от ракетных атак российских оккупантов. В частности, 26 января Россия попала в два энергетических объекта, что повлекло за собой сложную ситуацию в Одессе и Одесском районе. Эта часть области не имела физической возможности получать электроэнергию из-за повреждения оборудования.
- Вечером 3 февраля сообщалось о первую аварию в Одессе. В субботу, 4 февраля, ситуация ухудшилась из-за еще одной масштабной аварии на подстанции Укрэнерго. В Укрэнерго заявили, что вышел из строя автотрансформатор, восстановленный после повреждений во время российских атак.
- В ДТЭК заявили, что энергетики работают над питанием критической инфраструктуры. Также там сообщили, что электроснабжение будет возобновлено, когда специалисты Укрэнерго устранят аварию.