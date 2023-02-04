Утром 4 февраля на одной из высоковольтных подстанций, из-за которой заживляется Одесса, вышел из строя автотрансформатор, восстановленный после повреждений во время российских атак.

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Какая причина аварии

Поэтому в городе и нескольких прилегающих к Одессе районах области действуют сетевые ограничения, поскольку невозможно доставить потребителям электроэнергию в полном объеме. Напомним, что в Одессе действуют аварийные отключения.

В Укрэнерго рассказали, что во время нескольких последних ракетных атак враг намеренно выбирал цель высоковольтную инфраструктуру Одесщины, пытаясь обесточить область. Все высоковольтные подстанции в регионе потерпели значительные впечатления.

Ремонтные бригады Укрэнерго возобновляли функционал неоднократно поврежденного оборудования, работавшего по резервным схемам. Поэтому для города и некоторых районов Одесской области действовали сетевые ограничения. Такой режим работы, на который энергетики вынуждены перейти из-за обстрелов, привел к отказу неоднократно поврежденного оборудования.

Когда возобновят энергопитание

Сообщают, что масштаб аварии довольно существенный, поэтому и ограничения энергопитания в этот раз будут более длительными. Пока невозможно определить конкретный час, когда энергопитание будет полностью восстановлено.

Вместе с Одесской ОВА и облэнерго специалисты Укрэнерго разрабатывают резервные схемы заживления Одессы и близлежащих районов.

Какая ситуация с энергоснабжением в Украине

Потребление электроэнергии 4 февраля снизилось по сравнению с рабочим днем, а также несколько увеличилось производство на тепловых электростанциях. Соответственно, уменьшился дефицит мощности.

Вышел из ремонта один блок на тепловой электростанции. Благодаря восстановлению трансформаторного оборудования на подстанции Укрэнерго включен в работу еще один блок на одной из электростанций.

В Укрэнерго отмечают, что имеющийся объем производимой электроэнергии недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Дефицит мощности сохраняется.