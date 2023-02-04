На подстанции продолжаются аварийные и спасательные роботы. Об этом 24 Каналу рассказал пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук.

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В Одессе второй день подряд авария на подстанции

Пресс-секретарь Одесской ОВА сообщил, что авария произошла на подстанции, принадлежащей Укрэнерго. Специалисты компании сразу прибыли и начали ликвидацию ее последствий.

Вчера, 3 февраля, в результате предыдущих повреждений на энергообъекте часть Одессы также была обесточена. Речь идет о 3 районах города: Малиновский, Приморский и Суворовский. Специалисты еще ночью постепенно начали возобновлять подачу электроэнергии в дома одесситов, но утром ситуация снова изменилась.

Утром ситуация, к сожалению, несколько изменилась. Самое главное, что происходит сейчас – это подпитка объектов критической инфраструктуры. Речь идет, в частности, об оборонных объектах и тех, что обеспечивают жизнедеятельность города и Одесского района, так как наибольшие проблемы здесь,

– сообщил Братчук.

В то же время в других территориальных общинах Одесской области ситуация с электроэнергией более-менее ровная. Пресс-секретарь Одесской ОВА выразил надежду, что вскоре специалисты починят оборудование на подстанции и смогут подать электроэнергию в дома одесситов и другим объектам инфраструктуры.

Братчук рассказал, как в Одессе возобновляют электроснабжение после аварии: смотрите видео

Почему в Одесской области сложная ситуация с электроснабжением

Во время последней массированной ракетной атаки 26 января россияне повредили 2 энергетических объекта в Одесской области. Ситуация в регионе сложная.

Представитель Одесской ОВА Антон Шалигайло заявил, что мнение о том, что в других областях ситуация с электроснабжением лучше, чем в Одесской области является ошибочной. Он подчеркнул, что именно российские обстрелы являются причиной всех проблем.

Повреждения энергообъектов в других областях также негативно влияют на состояние нашего электроснабжения из-за дефицита лимитов, распределяемых между регионами,

– объяснил Шалыгайло.

По его словам, наихудшая ситуация, когда россияне наносят удары по энергетическому оборудованию в Одесской области. Тогда возникают проблемы технического характера, усложняющие физическую передачу и распределение энергии по региону. Именно это и произошло во время последнего массированного обстрела ракетами.