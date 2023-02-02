В ближайшее время Украина может удвоить объем импорта электроэнергии из Словакии и Румынии. Об этом в эфире телемарафона сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

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В первую очередь импортируемая электроэнергия поступает предприятиям. Цены на нее почти вдвое больше украинских, однако значительно дешевле затрат на генераторы. К тому же нынешние цены, которые платят украинские потребители, зафиксированы государством.

Когда удастся восстановить энергогенерацию

По словам Дмитрия Сахарука, в случае если России не удастся поразить новые энергообъекты, сократить дефицит энергосистемы можно будет уже в конце февраля.

Во время последних обстрелов было повреждено около 75% тепловой генерации, которые пытаются восстановить. Если некоторые повреждения уже удалось устранить, то на ремонт других требуется время.

Мы ремонтируем повреждения наших теплоэлектростанций и восстанавливаем генерацию на неработающих блоках. К сожалению, есть такие, на ремонт которых уйдет много времени: 16-18 месяцев,

– отмечает исполнительный директор ДТЭК.

Он добавил, что энергетическая компания пытается добиться максимальной справедливости в предоставлении электроэнергии потребителям.

Напомним, самая тяжелая ситуация с электроэнергией сложилась в Одесской области, где все еще действуют экстренные отключения электроэнергии. На остальных подконтрольных Украине территориях продолжаются графиковые обесточивания