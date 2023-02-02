Поэтому уменьшился и дефицит мощности, однако он до сих пор остается существенным. Детальнее о ситуации с электроэнергией в стране – читайте в материале 24 Канала.

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Энергосистема покрывает около 80% потребностей

Российские массированные ракетные атаки по энергообъектам повлекли за собой значительный дефицит в энергосистеме. Пока генерирующих мощностей достаточно, чтобы покрыть потребности 80% всех потребителей.

Сложнейшая ситуация со светом все еще в Одесской области, там действуют экстренные отключения. На остальных подконтрольных Украине территориях продолжаются графиковые обесточивания.

Что еще происходит в украинской энергосети

  • Укрэнерго увеличило лимиты потребления в связи с сокращением дефицита.
  • Превышение лимитов на 11:00 2 февраля нигде не зафиксировано.
  • На двух подстанциях в восточном и центральном регионах страны завершили ремонт трансформаторного оборудования, повредившего оккупанты прошлой весной.

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Сколько еще будут продолжаться отключения

  • Оккупанты повлекли за собой серьезные разрушения в энергосистеме страны. Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отмечает, что энергетики успешно ремонтируют объекты, повредившие враг.
  • По словам эксперта, сейчас в Украине видим условное улучшение – аварийных и экстренных отключений существенно уменьшилось, а дефицит немного сократился. Если в дальнейшем не будет значительных попаданий россиян в энергообъекты, то "глобальное" восстановление займет до года – полтора времени.
  • Если такая динамика продолжится, то уже летом отключений станет гораздо меньше. Потребителей будут ограничивать только в часы пиков.