Поэтому уменьшился и дефицит мощности, однако он до сих пор остается существенным. Детальнее о ситуации с электроэнергией в стране – читайте в материале 24 Канала.
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Энергосистема покрывает около 80% потребностей
Российские массированные ракетные атаки по энергообъектам повлекли за собой значительный дефицит в энергосистеме. Пока генерирующих мощностей достаточно, чтобы покрыть потребности 80% всех потребителей.
Сложнейшая ситуация со светом все еще в Одесской области, там действуют экстренные отключения. На остальных подконтрольных Украине территориях продолжаются графиковые обесточивания.
Что еще происходит в украинской энергосети
- Укрэнерго увеличило лимиты потребления в связи с сокращением дефицита.
- Превышение лимитов на 11:00 2 февраля нигде не зафиксировано.
- На двух подстанциях в восточном и центральном регионах страны завершили ремонт трансформаторного оборудования, повредившего оккупанты прошлой весной.
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Сколько еще будут продолжаться отключения
- Оккупанты повлекли за собой серьезные разрушения в энергосистеме страны. Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отмечает, что энергетики успешно ремонтируют объекты, повредившие враг.
- По словам эксперта, сейчас в Украине видим условное улучшение – аварийных и экстренных отключений существенно уменьшилось, а дефицит немного сократился. Если в дальнейшем не будет значительных попаданий россиян в энергообъекты, то "глобальное" восстановление займет до года – полтора времени.
- Если такая динамика продолжится, то уже летом отключений станет гораздо меньше. Потребителей будут ограничивать только в часы пиков.