В частности, отключения электричества не будут применяться с 12 часов 1 февраля. В "Кировоградоблэнерго" объяснили, благодаря чему у жителей будет бесперебойный свет в течение этого дня.

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Почему в Кировоградской области в течение дня будет светло

Из-за солнечной погоды 01 февраля 2023 года получаем значительную генерацию от солнечных электростанций,

– рассказали в компании.

Именно благодаря этому с 12:00 1 февраля по всей Кировоградской области отменили графики отключений в дневное время.

Следует отметить, что в Кропивницком и всей Кировоградской области обычно, как и на всей территории Украины, действуют плановые и аварийные (в случае превышения лимитов, предоставленных Укрэнерго на сутки) отключения света.

Людей также призывают экономить электричество из-за значительного дефицита мощности.

Обратите внимание! Уже с 16:00 1 февраля область вернулась к плановым отключениям света: два часа электричество есть, два часа – нет. Узнать, как будут отключить свет по вашему адресу можно здесь.

Какая ситуация со светом в Украине