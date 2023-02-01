Зокрема, вимкнення електрики не будуть застосовувати з 12 години 1 лютого. У "Кіровоградобленерго" пояснили, завдяки чому мешканці матимуть безперебійне світло протягом цього дня.

До теми Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст

Чому в Кіровоградській області протягом дня буде світло

Через сонячну погоду 01 лютого 2023 року отримуємо значну генерацію від сонячних електростанцій,

– розповіли в компанії.

Саме завдяки цьому з 12:00 1 лютого по всій Кіровоградській області скасували графіки відключень у денну пору.

Варто зауважити, що у Кропивницькому та всій Кіровоградській області зазвичай, як і на всій території України, діють планові та аварійні (у випадку перевищення лімітів, наданих Укренерго на добу) відключення світла.

Людей також закликають економити електрику через значний дефіцит потужності.

Яка ситуація зі світлом в Україні