У деяких регіонах, окрім планових відключень, можуть діяти аварійні чи екстрені вимкнення. Коли не буде світла у вашому місті 1 лютого – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Важливо Через похолодання зростає споживання світла, – в Укренерго заявляють про значний дефіцит

Світло на Хмельниччині

Графік відключень світла на Хмельниччині 1 лютого:



Відключення світла на Хмельниччині / "Хмельницькобленерго"

До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути тут.

На Рівненщині діють графіки

Графіки відключень електроенергії 1 лютого:

Що зі світлом на Київщині та Дніпропетровщині

Укренерго надав нові обмеження споживання електроенергії:

Такі ліміти дозволяють застосувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

На Одещині досі діють екстрені відключення

На жаль, внаслідок руйнувань енергоінфраструктури Одещини в області тривають екстрені відключення світла.

ДТЕК Одеські електромережі в терміновому порядку проводить аварійний ремонт високовольтної лінії, що зазнала значних пошкоджень через останню ракетну атаку ворогом. Це потрібно для того, щоб забезпечити технічну можливість розподілу електроенергії від високовольтної підстанції до житлових масивів Одеси.

Через це протягом 1 лютого можуть бути тривалі перерви в електропостачанні для мешканців південної та західної частини міста.

Як вимикатимуть світло на Прикарпатті

1 черга

Підчерги 1.1, 1.2

З 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 17:00 до 20:00 – черги будуть з електропостачанням

З 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, з 14:00 до 17:00, з 20:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені

З 11:00 до 12:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення

Підчерги 1.3, 1.4

З 00:00 до 02:00, 05:00 до 07:00, 11:00 до 14:00, 17:00 до 19:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

З 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, з 14:00 до 17:00, з 20:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені

З 07:00 до 08:00, 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення

2 черга

Підчерга 2.1, 2.2

З 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, 11:00 до 13:00, 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

З 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, з 14:00 до 17:00, з 20:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені

З 13:00 до 14:00 – можливі вимкнення

Підчерга 2.3, 2.4

З 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть з електропостачанням

З 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, з 11:00 до 14:00, з 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

З 14:00 до 15:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення

3 черга

Підчерги 3.1, 3.2

З 02:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, 14:00 до 17:00, 20:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням

З 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, з 11:00 до 14:00, з 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

З 08:00 до 09:00 – можливі вимкнення

Підчерга 3.3, 3.4

З 02:00 до 05:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням

З 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, з 11:00 до 14:00, з 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

З 10:00 до 11:00, 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення буде застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 08:00 до 12:00 та з 15:00 до 19:00.

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 10:00 до 14:00 та 17:00 до 21:00.

Знеструмленою підчерга 4.3 буде з 00:00 до 01:00, 09:00 до 13:00, 21:00 до 00:00

На Запоріжжі тривають стабілізаційні відключення

На території Запорізької області тривають стабілізаційні відключення електроенергії.



Відключення світла на Запоріжжі / "Запоріжжяобленерго"

Погодинні стабілізаційні відключення здійснюються у 3 черги, орієнтовна тривалість відключення для кожної черги – 4 години.

Електроенергія на Черкащині

З 1 по 4 лютого по Черкаській області продовжать діяти червоні графіки. У нічний час (орієнтовно з 00:00 до 06:00) відключень по області не планується.

Важливо! Зміни годин відключення у чергах червоного графіка відбудуться у ніч із 4 на 5 лютого.

Актуальні графіки:

1 черга – за посиланням

Години відключення:

00:00-04:00

06:00-10:00

12:00-16:00

18:00-22:00

2 черга – за посиланням

Години відключення:

00:00-02:00

04:00-08:00

10:00-14:00

16:00-20:00

22:00-24:00

3 черга – за посиланням

Години відключення:

02:00-06:00

08:00-12:00

14:00-18:00

20:00-24:00

Яка ситуація зі світлом на Львівщині

1 лютого на Львівщині діятиме графік погодинних відключень. У випадку перевищення лімітів можливе впровадження аварійних відключень.

Дізнатися графік та свою групу відключення можна на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла".

Графік відключення на Вінниччині

Новий графік відключень електроенергії на Вінниччині 1 лютого:



Графік до 10 лютого / "Вінницяобленерго"

Електроенергія на Полтавщині

1 лютого на Полтавщині відключатимуть одночасно дві черги споживачів електроенергії, повідомили у "Полтаваобленерго". Тобто жителі будуть 4 години без електрики, 2 – зі світлом.

З графіком відключень можна ознайомитися тут.

Як на Тернопільщині вимикатимуть світло

Графік погодинного відключення електричної енергії в Тернопільській області на період з 30 січня по 5 лютого:



Відключення світла на Тернопільщині / "Тернопільобленерго"

На Сумщині оновили графік відключень

У Сумах та області оновили графік погодинних відключень електроенергії на лютий 2023 року.

З 20:00 до 8:00 діятиме режим +4/-2. Це означає, що кількість годин зі світлом у вечірній час збільшиться. Водночас з 08:00 до 20:00 діятиме режим -4/+2.



Відключення світла на Сумщині / "Сумиобленерго"