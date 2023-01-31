Про ситуацію в українській енергосистемі доповіли в Укренерго. Там нагадали, що Україна пережила вже 13 ракетних та 15 дронових атак ворога.

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В Укренерго розповіли, що наша енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. Крім того, протягом доби декілька блоків теплових електростанцій вивели в ремонт з технологічних причин.

Як наслідок – виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання,

– мовиться у повідомленні.

Укренерго довело ліміти споживання, які діють упродовж доби, до всіх обленерго. Однак кожний обленерго у своєму регіоні окремо складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.

Чи є перевищення лімітів

Станом на ранок 31 січня перевищення лімітів не зафіксовано, аварійні відключення диспетчерським центром Укренерго не застосовувалися.

Але, враховуючи тенденцію до зростання споживання, є небезпека перевищення лімітів в регіонах та застосування обмежень,

– підсумували в Укренерго.

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