Про ситуацію в українській енергосистемі доповіли в Укренерго. Там нагадали, що Україна пережила вже 13 ракетних та 15 дронових атак ворога.
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В Укренерго розповіли, що наша енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. Крім того, протягом доби декілька блоків теплових електростанцій вивели в ремонт з технологічних причин.
Як наслідок – виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання,
– мовиться у повідомленні.
Укренерго довело ліміти споживання, які діють упродовж доби, до всіх обленерго. Однак кожний обленерго у своєму регіоні окремо складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.
Чи є перевищення лімітів
Станом на ранок 31 січня перевищення лімітів не зафіксовано, аварійні відключення диспетчерським центром Укренерго не застосовувалися.
Але, враховуючи тенденцію до зростання споживання, є небезпека перевищення лімітів в регіонах та застосування обмежень,
– підсумували в Укренерго.
Як ракетні удари вплинули на енергосистему України
- Енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БпЛА по енергооб'єктах. Крім цього, понад 10 гігаватів основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем ворога.
- Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.
- Також на тимчасово окупованих територіях Півдня розташована більшість вітрових та сонячних електростанцій.