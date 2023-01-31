О ситуации в украинской энергосистеме доложили в Укрэнерго. Там напомнили, что Украина пережила 13 ракетных и 15 дроновых атак врага.

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В Укрэнерго рассказали, что наша энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. Кроме того, в течение суток несколько блоков тепловых электростанций вывели в ремонт по технологическим причинам.

Как следствие – производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление,

– говорится в сообщении.

Укрэнерго довело лимиты потребления, действующие в течение суток, ко всем облэнерго. Однако каждый облэнерго в своем регионе отдельно составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доказанного лимита.

Есть ли превышение лимитов

По состоянию на утро 31 января превышение лимитов не зафиксировано, аварийные отключения диспетчерским центром Укрэнерго не применялись.

Но, учитывая тенденцию роста потребления, есть опасность превышения лимитов в регионах и применения ограничений,

– подытожили в Укрэнерго.

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