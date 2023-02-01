Поэтому значительный дефицит мощностей в стране сохраняется. Детальнее о ситуации в энергетическом секторе – читайте в материале 24 Канала.

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Ремонтные работы продолжаются, значительный дефицит сохраняется: какое состояние энергосистемы

В Укрэнерго рассказали об актуальной ситуации в энергетической системе страны. В частности, известно, что потребление электроэнергии остается на уровне вторника, 31 января.

К сожалению дефицит все еще есть и он значителен. Его причина – постоянные массированные нападения врага на энергетическую инфраструктуру. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения было уже 13 ракетных и 15 дроновых атак.

Высоковольтные сети и электростанции подверглись значительным разрушениям. Специалисты практически круглосуточно ликвидируют повреждения и проводят ремонтные работы.

После каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше.

– отметили вы Укрэнерго.

Что еще известно о ситуации в энергосистеме по состоянию на 1 февраля:

Продолжается восстановление энергообъектов, поврежденных во время последней массированной атаки, произошедшей 26 января.

Ко всем облэнерго довели увеличенные лимиты потребления. Они действуют в течение суток.

Превышения лимитов пока нигде не зафиксированы.

Несколько блоков тепловых электростанций по технологическим причинам находятся в ремонте.

Более 10 гигаватт основных мощностей все еще недоступны для Украины. Речь идет о самой большой в стране и Европе Запорожской АЭС, а также Запорожской ТЭС, Луганской ТЭС, Углегорской ТЭС и Каховской ГЭС.

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