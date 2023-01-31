Так, 30 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала "Львовоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "Полтаваоблэнерго" и ДТЭК "Киевские региональные электросети". Об этом стало известно во время открытого заседание НКРЭКУ.

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"Львовоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго" и "Полтаваоблэнерго" оштрафовали на 85 тысяч гривен за ненадлежащее информирование потребителей относитель графика отключений.

Член НКРЭКУ Ольга Бабий рассказала, что сейчас проверяют жалобы людей.

Объем ненадлежащего информирования потребителей – это более 60% жалоб. Люди говорят, что готовы терпеть отключение, но просят, чтобы их должным образом об этом информировали. Поэтому рассматриваются именно те жалобы, где указаны обстоятельства ненадлежащего информирования,

– отметила Бабий.

Компании не придерживались размещенных на своих веб-сайтах графиков стабилизационных почасовых отключений. Не обеспечили равномерное распределение объемов снижения потребления между потребителями.

ДТЭК "Киевские региональные электросети" оштрафовали на 170 тысяч

Тем временем ДТЭК "Киевские региональные электросети" оштрафовали на 170 тысяч гривен за непредоставление документов для проверки. Как отметили в НКРЭКУ, компания 12 января (дата окончания проверки) не предоставила информацию в бумажном и электронном виде и заверенные копии подтвердительных документов.

Комиссия за подобные нарушения ранее применяла максимальный штраф в 1,7 миллиона гривен, ведь непредоставление материалов является грубым нарушением в соответствии с нашей методикой. В данном случае с учетом обстоятельств военного времени, зафиксировав непредоставление этих материалов, мы предложили штраф 170 тысяч гривен, который является возможным наименьшим штрафом за недопущение и непредоставление,

– добавила Бабий.

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