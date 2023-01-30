Известно, что "Львовоблэнерго" пока не планирует вводить новые графики снабжения электроэнергией. В то же время, как сообщает НКРЭКУ, компания поздно актуализировала информацию в разделе "Почему нет света". Собственно, нужно это делать каждые 30 минут.

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Реакция "Львовоблэнерго" на эту ситуацию

Согласно постановлению НКРЭКУ, о времени начала и окончания перерыва электроснабжения потребителям должны сообщать каждые полчаса. То есть каждые 30 минут с указанием названий населенных пунктов, улиц, домов, корпусов компания "Львовоблэнерго" должна сообщать – плановое это или аварийное отключение.

В предприятии констатировали, что одна из страниц этого сайта функционирует с августа 2016 года. Именно с тех пор потребители могут узнавать свежую информацию о том, почему нет света.

Информируем, что страница "Почему нет света" функционирует с августа 2016 года. Уже тогда потребители имели возможность узнавать причины отсутствия электроэнергии и время восстановления электроснабжения,

– отреагировали на штраф в компании.

Также там отметили, что информация об отключениях автоматически отображается на сайте благодаря техническому обеспечению.



Сообщение на сайте "Львовоблэнерго" актуальной информации об отключениях / Скриншот 24 Канала

В то же время в "Львовоблэнерго" отметили, что с помощью их сервиса пользователь получает всю необходимую информацию о начале и окончании перерыва в электроснабжении. Происходит это с указанием названий населенных пунктов, улиц, домов и названий перерывов.

Вопрос справедливости крайне важен

Отметим, что на этом заседании НКРЭКУ выступил народный депутат Алексей Кучеренко, экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Он поднял вопрос о том, справедливо ли распределяются лимиты между областями Украины, упомянув в этом контексте о Львовщине.

О деталях этого выступления в "Львовоблэнерго" не рассказывали, однако в связи с этим напомним, почему иногда в вашем доме может быть свет, а у соседа – нет. И наоборот.



Почему у соседа есть свет, а у меня нет / Картинка 24 Канала