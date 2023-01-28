Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко объяснил, почему так происходит. По его словам, этот вопрос задают в комментариях очень часто.

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Почему цифры в платежках за свет растут

Коваленко рассказал, что 28 января потребление немного упало, что является нормальным для выходных. В Киеве и Днепропетровской области свет выключают по графику. На завтра установили следующие ограничения:

для Киева – 955 МВт в день и 669 МВт ночью;

для Днепропетровщины – 1159 МВт днем и 1208 МВт ночью.

В комментариях сейчас самый часто вопрос: если поставок почти постоянно нет, почему я говорю что потребление не уменьшилось, почему платежки выросли? Объясню. Прежде всего: дело в отложенном или повышенном потреблении электроэнергии после возобновления поставок,

– заметил гендиректор компании Yasno.

По его словам, когда свет дают, в розетки включается все – зарядные устройства для телефонов, павербанки, бойлеры, стиральные машины и так далее. Поэтому происходит резкий скачок потребления.

"С одной стороны такая нагрузка может привести к аварии, из-за чего жители снова останутся без света. С другой – таким образом может компенсироваться объем электроэнергии, который был сэкономлен во время отключения. Поэтому по итогам месяца получается, что клиент использовал столько же электроэнергии, как и в периоды, когда отключения не применялись", – заявил Коваленко.

Он добавил, что сейчас важно потребление в конкретный момент времени, поскольку производятся конкретные объемы электроэнергии, которые нельзя превышать.

"И второе, что касается платежек: показания счетчиков передаются нерегулярно или поздно. Если передавать показания вовремя, в счете будет указана сумма только за фактическое потребление. Если показания передаются несвоевременно, объем потребленной клиентом электроэнергии определяют по среднесуточному потреблению", – отметил гендиректор компании Yasno.

Среднесуточное потребление рассчитывается в зависимости от показаний, зафиксированных в прошлые периоды. Поэтому сумма в счете может быть выше обычного. Даже если из-за отключения света потребление в целом за месяц снизилось.

"Но у тех, кто передает показания вовремя, реальное потребление сейчас уменьшилось. Поэтому сейчас важно разумно использовать электроэнергию, вовремя передавать показания и регулярно платить за потребленные объемы", – подытожил Коваленко.

Обратите внимание! В Укрэнерго рассказали, что по состоянию на сегодня объем уменьшения потребления электроэнергии невелик, поэтому дефицит в энергосистеме остается значительным. Причиной стали российские обстрелы, в результате которых повреждения получили электростанции и высоковольтная сеть.