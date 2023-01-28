Сейчас энергосистема Украины до сих пор приходит в себя после вражеских обстрелов. Напомним, что во время последней массированной атаки россияне повредили 5 высоковольтных подстанций.
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На сегодняшний день объем уменьшения потребления электроэнергии невелик, поэтому дефицит в энергосистеме остается значительным. Причиной послужили российские обстрелы, в результате которых повреждены электростанции и высоковольтная сеть.
Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Впрочем, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление,
– рассказали в Укрэнерго.
Также энергетики пытаются восстановить объекты энергетической инфраструктуры, которые оккупанты повредили во время массированной атаки 26 января. Самая сложная ситуация остается в Одесской области – там из-за значительных повреждений восстановление плановой схемы питания требует больше времени, чем раньше.
В Одесской области разрушения очень значительные
По информации ДТЭК, до завершения ремонтных работ Одесская область не сможет вернуться к стабилизационным графикам. Энергетики отмечают, что разрушения очень значительные. Работы по восстановлению могут продолжаться до конца января.
Менее сложная ситуация с электроснабжением в Измаильском, Болградском, Белгород-Днестровском, Раздельнянском, Березовском и Подольском районах.