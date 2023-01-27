В последний раз захватчики массированно обстреливали наше государство в четверг, 26 января. Во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал, что оккупанты не оставляют попытки оставить украинцев без тока.
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ПВО работает, однако есть прилеты
По словам главы правления, это уже 13 по счету ракетная атака по энергетической инфраструктуре Украины. Очевидно, что террористы не собираются на этом останавливаться, однако противовоздушная оборона тоже не дремлет.
На этот раз главной целью неприятеля была высоковольтная инфраструктура. Силы противовоздушной обороны сбили большинство ракет. Однако есть попадание в пять высоковольтных подстанций в центральном, южном и юго-западном регионах,
– констатировал Шмыгаль.
Кроме того, он отметил, что уже на этой неделе состоится заседание энергетического "Рамштайна". Во время него партнеры должны договориться об увеличении помощи нашему государству.
Мы понимаем, как пережить эту зиму, но уже готовим план того, как восстанавливать нашу энергосистему весной и летом.
– добавил глава Кабмина.
Последний массированный удар: какая ситуация в энерго инфраструктуре
- Спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов отметил, что только над воздушным пространством столицы было зафиксировано 15 дронов. Их всех, к счастью, сбило ПВО, однако потом враг запустил ракеты и обломок одной из них упал в Голосеевском районе. В результате этого 52-летний мужчина погиб, и еще два человека – были ранены.
- Кроме того, были попадания в объекты критической инфраструктуры в разных областях. В Укрэнерго констатировали, что оккупанты повредили энергетическое оборудование в южном, центральном и западно-южном регионах Украины.
- В то же время из-за обстрела Юга, в частности в Одесской области, были серьезные проблемы с энергопитанием. А вот на одном из энергообъектов в Днепропетровской области захватчики уничтожили основное высоковольтное оборудование.