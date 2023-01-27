В последний раз захватчики массированно обстреливали наше государство в четверг, 26 января. Во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал, что оккупанты не оставляют попытки оставить украинцев без тока.

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ПВО работает, однако есть прилеты

По словам главы правления, это уже 13 по счету ракетная атака по энергетической инфраструктуре Украины. Очевидно, что террористы не собираются на этом останавливаться, однако противовоздушная оборона тоже не дремлет.

На этот раз главной целью неприятеля была высоковольтная инфраструктура. Силы противовоздушной обороны сбили большинство ракет. Однако есть попадание в пять высоковольтных подстанций в центральном, южном и юго-западном регионах,

– констатировал Шмыгаль.

Кроме того, он отметил, что уже на этой неделе состоится заседание энергетического "Рамштайна". Во время него партнеры должны договориться об увеличении помощи нашему государству.

Мы понимаем, как пережить эту зиму, но уже готовим план того, как восстанавливать нашу энергосистему весной и летом.

– добавил глава Кабмина.

Последний массированный удар: какая ситуация в энерго инфраструктуре