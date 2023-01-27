Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов. По его словам, оккупанты применили комбинированную атаку на столицу.

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Какими ракетами враг атаковал Украину

Шаманов отметил, что первая волна – это дроны. В частности, в воздушном пространстве столицы их зафиксировали 15 единиц. К счастью, все они были сбиты.

Вторая волна, по словам спикера, – это ракеты. Обломки одной из них упали в Голосеевском районе. В результате 52-летний мужчина погиб, еще два человека получили ранения.

Враг запускал ракеты Х-101, Х-55, "Кинжалы" и "Калибры",

– сказал Шаманов.

Он также добавил, что сейчас все объекты инфраструктуры в Киеве работают в штатном режиме.

Что известно об атаке на Запорожье

В этот же день российские военные из ЗРК С-300 нанесли ракетные удары по объекту критической инфраструктуры в Запорожском районе.

По предварительной информации, 3 человека погибли, еще 7 – ранены. Разрушениям подверглось техническое оборудование и сооружения.

В Офисе генпрокурора отмечают, что после взрыва на территории предприятия вспыхнул пожар. Во второй раз оккупанты ударили по этому же объекту уже около 10 часов утра. Там проводились следственные действия и поисково-спасательная операция.

Ракетные обстрелы 26 января: коротко