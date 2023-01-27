Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов. За його словами, окупанти застосували комбіновану атаку на столицю.
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Якими ракетами ворог атакував Україну
Шаманов зазначив, що перша хвиля – це дрони. Зокрема, у повітряному просторі столиці їх зафіксували 15 одиниць. На щастя, всі вони були збиті.
Друга хвиля, за словами речника, – це ракети. Уламки однієї з них впали у Голосіївському районі. Внаслідок цього 52-річний чоловік загинув, ще двоє людей отримали поранення.
Ворог запускав ракети Х-101, Х-55, "Кинджали" та "Калібри",
– сказав Шаманов.
Він також додав, що наразі усі об'єкти інфраструктури у Києві працюють у штатному режимі.
Що відомо про атаку на Запоріжжя
Цього ж дня, російські військові із ЗРК С-300 завдали ракетних ударів по об'єкту критичної інфраструктури в Запорізькому районі.
За попередньою інформацією, 3 людини загинули, ще 7 – поранено. Руйнувань зазнали технічне обладнання та споруди.
В Офісі генпрокурора зазначають, що після вибуху на території підприємства спалахнула пожежа. Вдруге окупанти вдарили по цьому ж об'єкту вже близько 10 години ранку. Там якраз проводилися слідчі дії та пошуково-рятувальна операція.
Ракетні обстріли 26 січня: коротко
- Росія знову здійснила масовану ракетну атаку на Україну. Загарбники випустили 55 ракет. Українські сили ППО збили 47 ракет. Також 25 січня наші воїни збили понад 20 "Шахідів".
- На жаль, влучання зафіксували у Київській, Вінницькій Одеській областях та у столиці. У Київській області окупанти влучили в об'єкти цивільної інфраструктури, житлові й приватні будинки. Також пошкоджено енергетичний об'єкт. В Одеській області росіяни влучили у 2 об'єкти енергетичної інфраструктури.
- Пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий повідомив, що через масовану атаку Росії загинуло щонайменше 11 людей. Повідомлялося про одного загиблого в Києві.
- Міністр енергетики Герман Галущенко інформував, що ворог обстріляв об'єкти енергетики, намагаючись створити системний збій в енергосистемі України. 26 січня енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БпЛА по енергооб'єктах.