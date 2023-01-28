Наразі енергосистема України досі оговтується після ворожих обстрілів. Нагадаємо, що під час останньої масованої атаки росіяни пошкодили 5 високовольтних підстанцій.

Важливо Відключення світла в Україні 28 січня: графіки та перелік міст

Яка ситуація зі світлом в Україні

На сьогодні обсяг зменшення споживання електроенергії невеликий, тому дефіцит в енергосистемі залишається значним. Причиною стали російські обстріли, внаслідок яких пошкоджені електростанції та високовольтна мережа.

Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання,

– розповіли в Укренерго.

Також енергетики намагаються відновити об’єкти енергетичної інфраструктури, які окупанти пошкодили під час масованої атаки 26 січня. Наразі найскладніша ситуація залишається в Одеській області – там через значні пошкодження відновлення планової схеми живлення потребує більше часу, ніж раніше.

Важливо! Внаслідок масованої атаки 26 січня є влучання та пошкодження декількох об'єктів енергетичної інфраструктури Одещини. Через ракетну атаку є також значні проблеми з електропостачанням. В Одеській області з 26 січня діють екстрені відключення електроенергії.

На Одещині руйнування дуже значні

За інформацією ДТЕК, до завершення ремонтних робіт Одеська область не зможе повернутись до стабілізаційних графіків. Енергетики наголошують, що руйнування дуже значні. Роботи з відновлення можуть тривати до кінця січня.

Менш складна ситуація з електропостачанням наразі в Ізмаїльському, Болградському, Білгород-Дністровському, Роздільнянському, Березівському та Подільському районах.