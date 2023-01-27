Енергетики зазначають, що руйнування дуже значні. Роботи з відновлення можуть тривати до кінця січня.

До теми Після масованої атаки є суттєві пошкодження, – Укренерго про ситуацію зі світлом

Одеситам дають світло по кілька годин

За інформацією ДТЕК, до завершення ремонтних робіт Одеська область не зможе повернутись до стабілізаційних графіків.

Зараз докладаємо максимум зусиль, щоб давати світло жителям Одеси та прилеглих населених пунктів хоча б по декілька годин на добу,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що менш складна ситуація з електропостачанням наразі в Ізмаїльському, Болградському, Білгород-Дністровському, Роздільнянському, Березівському та Подільському районах. Жителі цих районів мають дещо кращу ситуацію – там вдається давати світло приблизно 4 години на добу.

Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки ворожої атаки.

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