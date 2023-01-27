Унаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об'єктам високовольтної мережі.

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Росіяни пошкодили електростанції та високовольтну мережу

Крім того, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. Унаслідок цього виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

В Укренерго повідомили, що наразі триває відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня. Після ракетної атаки мережеві обмеження діють в Одесі.

В інших регіонах, де високовольтна інфраструктура зазнала російських ударів ракетами або дронами, споживачі заживлені за резервними схемами.

В Укренерго підкреслили, що після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.

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