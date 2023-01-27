В результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети.
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Россияне повредили электростанции и высоковольтную сеть
Кроме того, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.
В Укрэнерго сообщили, что в настоящее время идет восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января. После ракетной атаки сетевые ограничения действуют в Одессе.
В других регионах, где высоковольтная инфраструктура потерпела российские удары ракетами или дронами, потребители заживлены по резервным схемам.
В Укрэнерго подчеркнули, что после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше.
Россия в очередной раз атаковала энергетическую инфраструктуру Украины
- 26 января российские военные во время массированного ракетного удара по Украине выпустили 55 ракет. Украинские силы ПВО сбили 47 ракет. Кроме того, 25 января наши воины сбили более 20 "Шахидов".
- Во время ракетных обстрелов прилеты зафиксировали в Киеве. Также сообщалось, что россияне нанесли удары в Киевской, Винницкой и Одесской областях.
- В Киевской области оккупанты попали в объекты гражданской инфраструктуры, жилые и частные дома. Также был поврежден энергетический объект. В Одесской области россияне попали в 2 объекта энергетической инфраструктуры.
- По данным ДТЭК, экстренные отключения в Одесской области могут продолжаться несколько дней, пока не будут восстановлены поврежденные энергообъекты.
- Министр энергетики Герман Галущенко информировал, что враг обстрелял объекты энергетики, пытаясь создать системный сбой в энергосистеме Украины. 26 января энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БПЛА по энергообъектам.
- Кроме того, из-за массированной атаки России погибли по меньшей мере 11 человек.