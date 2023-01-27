В результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети.

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Россияне повредили электростанции и высоковольтную сеть

Кроме того, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

В Укрэнерго сообщили, что в настоящее время идет восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января. После ракетной атаки сетевые ограничения действуют в Одессе.

В других регионах, где высоковольтная инфраструктура потерпела российские удары ракетами или дронами, потребители заживлены по резервным схемам.

В Укрэнерго подчеркнули, что после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше.

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