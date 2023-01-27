В то же время в некоторых регионах ввели аварийные отключения. 24 Канал собрал актуальные данные о ситуации со светом в областях.

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В Киевской области действуют стабилизационные отключения

В ДТЭК сообщили, что оператор Укрэнерго предоставил на 27 января лимиты, позволяющие применять графики стабилизационных отключений. В частности:

Киев – днем 991 МВт, ночью 663 МВт,

Киевщина – днем 708 МВт, ночью 609 МВт.

В Днепропетровской области также почасовые отключения

На Днепропетровщине днем лимит достигает 1200 МВт, ночью – 1208 МВт. Они разрешают использовать графики стабилизационных отключений. Ознакомиться с графиком можно за этой ссылкой.