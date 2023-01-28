24 Канал зібрав актуальні дані про ситуацію зі світлом в областях.
Важливо Під час останньої масованої атаки росіяни пошкодили 5 високовольтних підстанцій
Світло на Харківщині
На Харківщині оновили графік погодинних відключень світла з 30 січня по 5 лютого. Передбачено 12 черг відключень електропостачання:
- 1 черга – 11:00-14:00
- 2 черга – 12:00-15:00
- 3 черга – 13:00-16:00
- 4 черга – 14:00-17:00
- 5 черга – 15:00-18:00
- 6 черга – 17:00-20:00
- 7 черга – 18:00-21:00
- 8 черга – 19:00-22:00
- 9 черга – 07:00-10:00
- 10 черга – 08:00-11:00
- 11 черга – 09:00-12:00
- 12 черга – 10:00-13:00
Повний перелік адрес, де діятимуть відключення, можна переглянути за посиланням.
Відключення електрики на Хмельниччині
До 30 січня відключення відбуватимуться як і раніше, – за графіком, який містить 4 черги.
З 30 січня на Хмельниччині діятиме 6 черг погодинних відключень. Причина – масовані атаки на енергетичні об’єкти. В об’єднаній енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит електричної енергії.
Як тільки ситуація поліпшиться – на Хмельницьку область доведуть більший ліміт. Тоді графік змінять під схему "4 на 4" або ж "4 на 12".
Свою чергу можна дізнатися за посиланням.
Відключення світла на Хмельниччині 28 січня / "Хмельницькобленерго"
Що зі світлом на Київщині та Дніпропетровщині
Укренерго надав нові обмеження споживання електроенергії:
- Київ – за посиланням
- Київщина – за посиланням
- Дніпропетровщина – за посиланням
Такі ліміти дозволяють застосувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.
На Одещині – екстрені відключення
На жаль, внаслідок руйнувань енергоінфраструктури Одещини, в області продовжуються екстрені відключення світла.
Що відбувається зі світлом на Прикарпатті
1 черга
Підчерги 1.1, 1.2
- З 03:00 до 06:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, з 11:00 до 15:00, з 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені
- З 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00, 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення
Підчерги 1.3, 1.4
- З 02:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 00:00 до 02:00, 06:00 до 09:00, з 12:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені
- З 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення
2 черга
Підчерга 2.1, 2.2
- З 00:00 до 02:00, 05:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, 17:00 до 19:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 02:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, з 13:00 до 16:00, з 19:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені
- З 04:00 до 05:00, 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення
Підчерга 2.3, 2.4
- З 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, 17:00 до 19:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 02:00 до 04:00, 08:00 до 11:00, з 13:00 до 17:00, з 20:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені
- З 01:00 до 02:00, 07:00 до 08:00, 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення
3 черга
Підчерги 3.1, 3.2
- З 01:00 до 04:00, 07:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, з 19:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 00:00 до 01:00, 04:00 до 06:00, з 10:00 до 13:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені
- З 06:00 до 07:00, 09:00 до 10:00 та з 18:00 до 19:00 – можливі вимкнення
Підчерга 3.3, 3.4
- З 01:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, з 19:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 04:00 до 06:00, з 09:00 до 13:00, 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені
- З 00:00 до 01:00, 03:00 до 04:00, 15:00 до 16:00 та з 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення
Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.
- Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 08:00 до 12:00 та з 15:00 до 19:00
- Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 09:00 до 13:00 та 16:00 до 20:00
На Вінниччині діють графіки
Графік погодинних знеструмлень у Вінницькій області на 28 січня:
Відключення світла на Вінниччині / "Вінницяобленерго"
Черговість планових відключень можна переглянути за посиланням.
Електроенергія на Сумщині
28 січня по місту Суми та Сумській області діє режим графіків +4/-2. Графік передбачає вимкнення електроенергії у такі години:
- 1 черга: 00:00-02:00; 06:00-08:00; 12:00-14:00; 18:00-20:00.
- 2 черга: 02:00-04:00; 08:00-10:00; 14:00-16:00; 20:00-22:00.
- 3 черга: 04:00-06:00; 10:00-12:00; 16:00-18:00; 22:00-24:00.
На Полтавщині ввели графіки відключення світла
28 січня при відключенні одночасно двох черг (-4/+2) світло буде в такі години:
- 1 черга: 05:30-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00, 00:30-03:00
- 2 черга: 00:30-03:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00
- 3 черга: 03:00-05:30, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:30
Чи буде світло на Львівщині
Лише на 50% Львівщина забезпечена електроенергією. Тому 28 січня продовжують діяти погодинні графіки вимкнень.