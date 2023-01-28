Жители многоэтажки считают, что завистливые соседи таким образом отомстили за то, что они живут без отключений электричества. Жительница дома отметила, что в начале января дверь подъезда облили мочой.
Кстати говоря Отключение света в Украине сегодня: графики и перечень городов
Детали инцидента
Как отмечают в местном фейсбук-сообществе "Мы из Саксаганского района", неизвестные жители, кроме ущерба в подъезде, забросали яйцами припаркованные автомобили вблизи дома.
Это что у людей вместо мозгов, чтобы прийти к соседям из другого дома и облить всю входную дверь мочой, забрасывать яйцами припаркованные авто просто за то, что у нас есть свет, а у них отключают?!
– написала жительница дома.
Какая сейчас ситуация со светом в Украине
- Во время последней массированной атаки 26 января россияне повредили 5 высоковольтных подстанций.
- По состоянию на 28 января потребление электроэнергии в Украине несколько уменьшилось. Однако дефицит в энергосистеме остается значительным. Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.
- Также энергетики пытаются восстановить объекты энергетической инфраструктуры, которые оккупанты повредили во время массированной атаки 26 января. Сейчас самая сложная ситуация остается в Одесской области – там из-за значительных повреждений восстановления плановой схемы питания требуется больше времени, чем раньше.
- По информации ДТЭК, до завершения ремонтных работ Одесская область не сможет вернуться к стабилизационным графикам. Энергетики отмечают, что разрушения очень значительны. Работы по восстановлению могут продолжаться до конца января.