Жители многоэтажки считают, что завистливые соседи таким образом отомстили за то, что они живут без отключений электричества. Жительница дома отметила, что в начале января дверь подъезда облили мочой.

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Детали инцидента

Как отмечают в местном фейсбук-сообществе "Мы из Саксаганского района", неизвестные жители, кроме ущерба в подъезде, забросали яйцами припаркованные автомобили вблизи дома.

Это что у людей вместо мозгов, чтобы прийти к соседям из другого дома и облить всю входную дверь мочой, забрасывать яйцами припаркованные авто просто за то, что у нас есть свет, а у них отключают?!

– написала жительница дома.

Обратите внимание! Действительно ли эта ситуация правдива – выяснить практически невозможно. Официальной информации об этом инциденте нет, однако факт разбитых яиц на машинах зафиксирован.

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