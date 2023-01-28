Мешканці багатоповерхівки вважають, що заздрісні сусіди таким чином помстилися за те, що вони живуть без відключень електрики. Жителька будинку зазначила, що на початку січня двері під'їзду облили сечею.

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Деталі інциденту

Як зазначають у місцевій фейсбук-спільноті "Ми з Саксаганського району", невідомі жителі, окрім шкоди у під'їзді, закидали яйцями припарковані автомобілі поблизу будинку.

Це що у людей замість мізків, щоб прийти до сусідів з іншого будинку і облити всі вхідні двері сечею, закидати яйцями припарковані авто просто за те, що у нас є світло, а у них відключають?!

– написала жителька будинку.

Зверніть увагу! Чи насправді ця ситуація правдива – вияснити практично неможливо. Офіційної інформації про цей інцидент немає, однак факт розбитих яєць на машинах зафіксовано.

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