Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, чому так відбувається. За його словами, це питання ставлять в коментарях дуже часто.

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Чому цифри в платіжках за світло ростуть

Коваленко розповів, що 28 січня споживання трохи впало, що є нормальним для вихідних. У Києві та Дніпропетровській області світло вимикають за графіками. На завтра встановили наступні обмеження:

для Києва – 955 МВт на день та 669 МВт вночі;

для Дніпропетровщини – 1159 МВт вдень та 1208 МВт вночі.

У коментарях зараз найчастіше питання: якщо постачання майже постійно немає, чому я кажу що споживання не зменшилося, чому платіжки виросли? Поясню. Найперше: справа у відкладеному або підвищеному споживанні електроенергії після того, як постачання відновлюють,

– зауважив гендиректор компанії Yasno.

За його словами, коли світло дають, у розетки вмикається все – зарядні пристрої для телефонів, павербанки, бойлери, пралки тощо. Тому відбувається різкий стрибок споживання.

"З одного боку таке навантаження може спричинити аварію, через що мешканці знову залишаться без світла. З іншого – таким чином може компенсуватися обсяг електроенергії, який був зекономлений під час відключення. Тому за підсумками місяця виходить, що клієнт використав стільки ж електроенергії, як і у періоди, коли відключення не застосовувалися", – заявив Коваленко.

Він додав, що зараз важливим є споживання у конкретний момент часу, позаяк виробляються конкретні обсяги електроенергії, які не можна перевищувати.

"І друге, що стосується платіжок: показання лічильників передаються нерегулярно або запізно. Якщо передавати показання вчасно, у рахунку буде вказана сума лише за фактичне споживання. Якщо показання передаються невчасно, обсяг електроенергії, яку спожив клієнт, визначають за середньодобовим споживанням", – зазначив гендиректор компанії Yasno.

Середньодобове споживання розраховують залежно від показань, зафіксованих у минулі періоди. Тому сума у рахунку може бути вищою, ніж зазвичай. Навіть якщо через відключення світла споживання загалом за місяць знизилося.

"Але у тих, хто передає показання вчасно, реальне споживання зараз зменшилося. Тому зараз важливо: розумно використовувати електроенергію, вчасно передавати показання та регулярно платити за спожиті обсяги", – підсумував Коваленко.

Зверніть увагу! В Укренерго розповіли, що станом на сьогодні обсяг зменшення споживання електроенергії є невеликим, тому дефіцит в енергосистемі залишається значним. Причиною стали російські обстріли, внаслідок яких пошкоджень зазнали електростанції та високовольтна мережа.