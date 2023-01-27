В компании также объяснили, что об аварийных исключениях сообщить заранее невозможно. Спикер "Львовоблэнерго" Галина Петрушка рассказала в эфире " Первого Западного "Во Львове 25 января впервые выключали свет в ряде домов, которые на линии с критической инфраструктурой, информирует 24 Канал.

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Будут ли во Львовской области действовать новые графики отключений

Галина Петрушка объяснила, что в компании пока не работают по новым графикам.

Потому что этот график, который сейчас есть, введенный в декабре – он оптимален. Если будут давать лимиты меньше половины (потребностей потребителей – 24 Канал) – это будет действительно очень плохо,

– объяснила спикер "Львовоблэнерго".

По ее словам, сейчас компания отключает одновременно две очереди – это как раз этих 50%. Если же электричества будут давать меньше, придется исключать третью очередь. Однако спикер надеется, что до этого не дойдет. Однако она заверила, что:

содержания изменять графики нет;

если происходит такая ситуация, что нужно дополнительно снимать мощность и Укрэнерго дает распоряжение вводить аварийные отключения, поэтому мы вынуждены их внедрять;

аварийные отключения – это не "прихоть", это крайняя мера, чтобы удержать энергосистему в целостности и чтобы не было аварийных ситуаций. Ведь если они случатся, то без света будут все.

"Поэтому мы вынуждены оставаться в такой реальности, когда могут действовать и графики, и аварийные отключения. Через несколько часов можем оставаться без света", - заявила Галина Петрушка.

Обратите внимание! Ранее в "Львовоблэнерго" предупреждали, что в сети ходят фейки о новых графиках отключений света во Львовской области. Однако они ложны. На Львовщине продолжают действовать графики, обнародованные в декабре 2022 года

Во Львове выключали свет в домах на линии с критической инфраструктурой

Мы буквально сегодня (25 января – 24 Канал) внесли большое количество наших невыключаемых потребителей. То есть нам удалось их отсоединить от линий, питающих критическую инфраструктуру,

– рассказала спикер "Львовоблэнерго".

Она объяснила, что день выдался сложным для их колцентра, ведь у людей никогда не было отключений и столкнулись с этим впервые.

В компании объяснили, что каждый день работают, чтобы найти схемы и отсоединить те или иные дома от критической инфраструктуры. Кроме того, Галина Петрушка рассказала, что у них большой процент жалоб от людей, что свет у соседа есть, а у них нет.

Если по тому или иному объекту мы можем отпереть и переключить на другую линию, то мы это делаем. Вот сейчас буквально сегодня утром (25 января – 24 Канал) было обновление – многие новые объекты теперь будут выключаться и дальше в этом направлении работаем,

– заявила спикер.

Объяснила, что чем больше будет домов в графиках почасовых отключений, тем нагрузка будет меньше на другие дома. Это связано с тем, что Укрэнерго дает лимиты, в которые нужно складываться.

Отключение света в Украине: коротко