У компанії також пояснили, що про аварійні виключення повідомити заздалегідь неможливо. Речниця "Львівобленерго" Галина Петрушка розповіла в ефірі "Першого Західного", що у Львові 25 січня вперше вимикали світло у низці будинків, які на лінії з критичною інфраструктурою, інформує 24 Канал.

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Чи будуть у Львівській області діяти нові графіки відключень

Галина Петрушка пояснила, що в компанії наразі не працюють на новими графіками.

Тому що цей графік, який зараз є, який запроваджений у грудні – він оптимальний. Якщо будуть давати ліміти менше, ніж половина (потреб споживачів – 24 Канал) – це буде дійсно дуже погано,

– пояснила речниця "Львівобленерго".

За її словами, зараз компанія вимикає одночасно дві черги – це якраз цих 50%. Якщо ж електрики даватимуть менше – доведеться виключати третю чергу. Проте речниця сподівається, що до цього не дійде. Однак вона запевнила, що:

сенсу змінювати графіки немає;

якщо відбувається така ситуація, що треба додатково знімати потужність і Укренерго дає розпорядження вводити аварійні відімкнення, тому ми змушені їх запроваджувати;

аварійні відімкнення – це не "забаганка", це крайній захід, щоб утримати енергосистему в цілісності й щоб не було аварійних ситуацій. Адже, якщо вони трапляться, то без світла будуть всі.

"Тому ми змушені залишатись в такій реальності, коли можуть діяти й графіки, й аварійні відімкнення. По декілька годин можемо залишатись без світла", – заявила Галина Петрушка.

Зверніть увагу! Раніше у "Львівобленерго" попереджали, що в мережі ширяться фейки про нові графіки відключень світла у Львівській області. Проте вони є неправдивими. На Львівщині продовжують діяти графіки, оприлюднені в грудні 2022 року.

У Львові вимикали світло в будинках на лінії з критичною інфраструктурою

Ми буквально сьогодні (25 січня – 24 Канал) внесли велику кількість наших споживачів, яких не вимикали. Тобто нам вдалось їх від'єднати від ліній, які живлять критичну інфраструктуру,

– розповіла речниця "Львівобленерго".

Вона пояснила, що день видався складним для їхнього колцентру, адже люди ніколи не мали вимкнень і зіткнулись з цим вперше.

У компанії пояснили, що кожного дня працюють, щоб знайти схеми та від'єднати ті чи інші будинки від критичної інфраструктури. Окрім того, Галина Петрушка розповіла, що у них великий відсоток скарг від людей, що світло в сусіда є, а в них немає.

Якщо по тому чи іншому об'єкту ми можемо відімкнути й перемкнути на іншу лінію, то ми це робимо. От зараз буквально сьогодні зранку (25 січня – 24 Канал) було оновлення – багато нових об'єктів тепер будуть вимикатись і далі в цьому напрямку працюємо,

– заявила речниця.

Пояснила, що чим більше буде будинків у графіках погодинних відключень, тим менше навантаження буде на інші будинки. Це пов'язано з тим, що Укренерго дає ліміти, в які потрібно складатись.

Відключення світла в Україні: коротко