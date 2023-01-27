Мережею розлетілося фото з однієї київської багатоповерхівки. Тамтешні мешканці встановили генератор на вулиці і провели від нього кабель на 5-ий поверх.

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Усе за правилами безпеки

Варто відзначити, що у цьому випадку креатив й винахідливість українців, які з кожним днем все більше й більше доводять, що ворогу нас не здолати, аж ніяк не суперечить правилам безпеки. Річ у тім, що генератор встановлений на вулиці й на безпечній відстані від будинку і власники генератора не пошкодували кабеля, щоб провести його від генератора аж на 5-ий поверх.



Креативний підхід жителів багатоповерхівки у столиці до проблем зі світлом / Фото "Київ без цензури"

Правила безпеки при використанні генератора

З 10 жовтня росіяни періодично завдають масованих ракетних ударів по українських енергооб'єктах, бажаючи залякати нас та занурити у темряву. Через це в Україні все більше людей почали використовувати генератори. На жаль, відомо вже багато прикладів, коли недотримання правил безпеки під час їх використання мало трагічні наслідки.

Тож хочемо нагадати вам правила безпечного використання генераторів від ДСНС: