Через це зменшився й дефіцит потужності, проте він досі залишається суттєвим. Детальніше про ситуацію з електроенергією в країні – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Енергосистема покриває близько 80% потреб споживачів
Російські масовані ракетні атаки по енергооб'єктах спричинили значний дефіцит в енергосистемі. Наразі генерувальних потужностей достатньо, аби покрити потреби 80% усіх споживачів.
Найскладніша ситуація зі світлом все ще в Одеській області, там діють екстрені відключення. На решті підконтрольних Україні територіях тривають графікові знеструмлення.
Що ще відбувається в українській енергомережі
- Укренерго збільшило ліміти споживання у зв'язку зі скороченням дефіциту.
- Перевищення лімітів станом на 11:00 2 лютого ніде не зафіксовано.
- На двох підстанціях у східному та центральному регіонах країни завершили ремонт трансформаторного обладнання, яке пошкодили окупанти минулої весни.
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Скільки ще триватимуть відключення
- Окупанти спричинили серйозні руйнування в енергосистемі країни. Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначає, що енергетики успішно ремонтують об'єкти, які пошкодив ворог.
- За словами експерта, зараз в Україні бачимо умовне покращення – аварійних та екстрених відключень суттєво поменшало, а дефіцит трохи зменшився. Якщо надалі не буде значних влучань росіян в енергооб'єкти, то "глобальне" відновлення займе до року – півтора часу.
- Якщо така динаміка продовжиться, то вже влітку відключень поменшає. Споживачів обмежуватимуть лише в години піків.