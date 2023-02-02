Станом на 2 лютого в Україні запроваджені стабілізаційні та екстрені відключення світла. Яка ситуація у містах та регіонах, з'ясовував 24 Канал.

Зауважте Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст

Яка ситуація зі світлом на Київщині та Дніпропетровщині

Укренерго довело ліміти споживання для міста Києва, Київщини та Дніпропетровщини. Усі вони дозволяють застосувати погодинні графіки знеструмлень.

Однак ситуація може змінитися, якщо споживачі використовуватимуть електроенергію понаднормово. Тоді доведеться застосувати екстрені знеструмлення і графіки не будуть актуальними.

Які ліміти:

Київ: вдень – 1057 мегаватів, вночі – 684;

Київщина: вдень – 755 мегаватів, вночі – 629;

Дніпропетровщина: вдень – 1280 мегаватів, вночі – 1248.

Дізнатися, коли будуть відключення у Києві чи регіоні за адресою можна тут. Для Дніпропетровської області – тут.

Знеструмлення на Рівненщині

У четвер, 2 лютого, у Рівненській області, як і в більшості інших регіонах, діятимуть погодинні графіки. Варто зауважити, що заплановані вимкнення можуть не збігатися з реальними у випадку аварійних чи екстрених відключень.

Графік на 2 лютого:

Місто Рівне – тут;

Рівненська область – тут.



Чому в сусіда є світло, а в мене немає / Інфографіка 24 Каналу

На Хмельниччині діють графіки

У Хмельницькій області відключення будуть такими самими, як і вчора, 1 лютого. До якої черги належить будинок можна дізнатися за посиланням.

Графік відключень для Хмельницької області / Фото АТ "Хмельницькобленерго"

Коли вимикатимуть світло на Прикарпатті

В Івано-Франківській області, в години пікового навантаження на мережу, буде застосована 4 додаткова черга. Основних черг є 3, в кожної з яких – 4 підчерги.

1 черга:

Підчерги 1.1, 1.2:

Зі світлом: з 00:00 до 01:00, 03:00 до 06:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 18:00, 22:00 до 24:00.

Без світла: з 01:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, з 12:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00.

Можливі вимкнення: з 11:00 до 12:00, 21:00 до 22:00

Підчерги 1.3, 1.4

Зі світлом: з 00:00 до 01:00, 03:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 24:00.

Без світла: з 01:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00.

Можливі вимкнення: з 09:00 до 10:00, 17:00 до 18:00.

2 черга

Підчерги 2.1, 2.2:

Зі світлом: з 00:00 до 01:00, 03:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00.

Без світла: з 01:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, з 12:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00.

Підчерги 2.3, 2.4:

Зі світлом: з 01:00 до 03:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00.

Без світла: з 00:00 до 01:00, 03:00 до 06:00, з 09:00 до 12:00, з 15:00 до 18:00, 21:00 до 23:00.

Можливі вимкнення: з 08:00 до 09:00, 23:00 до 24:00.

3 черга

Підчерги 3.1, 3.2:

Зі світлом: з 01:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 21:00.

Без світла: з 00:00 до 01:00, 04:00 до 06:00, з 09:00 до 12:00, з 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00.

Можливі вимкнення: з 03:00 до 04:00, 14:00 до 15:00.

Підчерги 3.3, 3.4:

Зі світлом: з 01:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 19:00 до 21:00.

Без світла: з 00:00 до 01:00, 03:00 до 05:00, з 09:00 до 12:00, з 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00.

Можливі вимкнення: з 05:00 до 06:00, 18:00 до 19:00.

4 додаткова черга

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 10:00 до 14:00 та 17:00 до 21:00.

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 08:00 до 12:00 та з 15:00 до 19:00.

Знеструмленою підчерга 4.3 буде з 00:00 до 01:00, 09:00 до 13:00, 21:00 до 00:00.

Електроенергія на Сумщині

З 22:00 1 лютого до 08:00 2 лютого у Сумській області немає жодних планових відключень електроенергії. Однак після 8 ранку вимкнення відбуватимуться за графіком у режимі -4/+2.



Графік відключень для Сумської області / АТ "Сумиобленерго"

Графік знеструмлень на Вінниччині

Необхідна потужність для Вінницької області – 596 мегаватів. Станом на 2 лютого Укренерго довело ліміт для регіону – 359 мегаватів.

Через це в області вводять відключення за графіком. Графік орієнтовно виглядатиме так:

1 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;

2 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:22;

3 черга: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00.

Дізнатися про відключення за адресою можна тут. Для того, щоб отримувати персональні сповіщення про планові чи аварійні відключення, скористайтеся телеграм-ботом.

Що зі світлом на Волині

В ПрАТ "Волиньобленерго" повідомили, що доведений ліміт на 2 лютого становить усього 50% від необхідного для області. Тому в регіоні діють погодинні стабілізаційні відключення світла.

Графік для міст і сіл Волинської області можна знайти за посиланням. Для цього потрібно вибрати район електромереж і відкрити документ.

Звертаємо увагу волинян, що час початку відключення/увімкнення згідно з графіком може відрізнятись у межах 30-40 хвилин від заявленого у зв’язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності, що не допускається,

– зазначили у компанії.

Як сьогодні знеструмлюють Львів

За інформацією Львівобленерго, встановлений нічний ліміт для області – 451 мегават, денний – 535 мегаватів. Зазначимо, що це орієнтовно половина від потреб споживачів.

Свою групу відключень можна дізнатися на сайті, у розділі "Чому немає світла". Загалом передбачено 3 основні черги.



Як правильно використовувати свічки / Інфографіка 24 Каналу

Відключення для Львова й області / Графіки Львівобленерго

Як вимикатимуть електроенергію на Харківщині

У Харківській області для відключень застосовують усього 12 черг. Світло вимикають почергово на 3 години.

1 черга – 11:00-14:00;

2 черга – 12:00-15:00;

3 черга – 13:00-16:00;

4 черга – 14:00-17:00;

5 черга – 15:00-18:00;

6 черга – 17:00-20:00;

7 черга – 18:00-21:00;

8 черга – 19:00-22:00;

9 черга – 07:00-10:00;

10 черга – 08:00-11:00;

11 черга – 09:00-12:00;

12 черга – 10:00-13:00.



Скільки світла споживають різні електроприлади / Інфографіка 24 Каналу