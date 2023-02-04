Про це розповів очільник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. За його словами, світла наразі немає майже у 500 тисяч абонентів.

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До ліквідації наслідків аварії залучені усі служби

Марченко розповів, що на Одещині прийняли екстрені заходи для ліквідації наслідків аварії та відновлення роботи енергосистеми. Голова ОВА провів розмову з прем'єр-міністром України та керівництвом Офісу Президента. На прохання адміністрації до Одеси терміново відрядили міністра енергетики та голову Укренерго.

Разом з ними вже провів термінове засідання оперативного штабу з ліквідації аварії та подачі електроенергії до споживачів. Залучені усі служби та засоби. Пошкодження комплексні та дуже важкі, тож зараз давати якість прогнози щодо завершення ремонту поки зарано,

– повідомив голова ОВА.

Теплопостачання, водовідведення та водопостачання працюють в штатному режимі. Також до Одещини впродовж доби доставлять генератори, які є в наявності не лише в Міністерства енергетики, а й в ДСНС. Їх застосовуватимуть для підключення критичної інфраструктури.

"Перші генератори чекаємо вже сьогодні ввечері. Спільна робота буде продовжуватись до розробки дієвих рішень, які забезпечать роботу енергосистеми на період ліквідації аварії. Про подальші дії буду інформувати окремо", – підсумував Марченко.

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