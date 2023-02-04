Об этом рассказал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко. По его словам, света пока нет почти у 500 тысяч абонентов.

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К ликвидации последствий аварии привлечены все службы

Марченко рассказал, что в Одесской области приняли экстренные меры для ликвидации последствий аварии и возобновления работы энергосистемы. Глава ОВА провел разговор с премьер-министром Украины и руководством Офиса Президента. По просьбе администрации в Одессу срочно отправили министра энергетики и главу Укрэнерго.

Вместе с ними провел срочное заседание оперативного штаба по ликвидации аварии и подачи электроэнергии к потребителям. Привлечены все службы и средства. Повреждения комплексные и очень тяжелые, поэтому сейчас давать качество прогнозы по завершению ремонта пока рано,

– сообщил председатель ОВА.

Теплоснабжение, водоотвод и водоснабжение работают в штатном режиме. Также в Одесскую область в течение суток доставят генераторы, которые имеются не только в Министерстве энергетики, но и в ГСЧС. Они будут применяться для подключения критической инфраструктуры.

"Первые генераторы ждем уже сегодня вечером. Совместная работа будет продолжаться до разработки действенных решений, которые обеспечат работу энергосистемы на период ликвидации аварии. О дальнейших действиях буду информировать отдельно", – подытожил Марченко.

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