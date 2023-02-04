Об этом рассказал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко. По его словам, света пока нет почти у 500 тысяч абонентов.
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К ликвидации последствий аварии привлечены все службы
Марченко рассказал, что в Одесской области приняли экстренные меры для ликвидации последствий аварии и возобновления работы энергосистемы. Глава ОВА провел разговор с премьер-министром Украины и руководством Офиса Президента. По просьбе администрации в Одессу срочно отправили министра энергетики и главу Укрэнерго.
Вместе с ними провел срочное заседание оперативного штаба по ликвидации аварии и подачи электроэнергии к потребителям. Привлечены все службы и средства. Повреждения комплексные и очень тяжелые, поэтому сейчас давать качество прогнозы по завершению ремонта пока рано,
– сообщил председатель ОВА.
Теплоснабжение, водоотвод и водоснабжение работают в штатном режиме. Также в Одесскую область в течение суток доставят генераторы, которые имеются не только в Министерстве энергетики, но и в ГСЧС. Они будут применяться для подключения критической инфраструктуры.
"Первые генераторы ждем уже сегодня вечером. Совместная работа будет продолжаться до разработки действенных решений, которые обеспечат работу энергосистемы на период ликвидации аварии. О дальнейших действиях буду информировать отдельно", – подытожил Марченко.
Что известно о ситуации в Одессе
- Одесса больше всего пострадала от ракетных атак российских оккупантов. В частности, 26 января захватчики попали в 2 энергетических объекта, что повлекло за собой сложную ситуацию в районе. Часть области не имела физической возможности получать электроэнергию из-за повреждения оборудования.
- Вечером 3 февраля сообщили о масштабной аварии на подстанции в областном центре. На следующий день ситуация ухудшилась из-за еще одной масштабной аварии на подстанции Укрэнерго. Там вышел из строя автотрансформатор, восстановленный после повреждений во время российских атак.
- В ДТЭК подчеркнули, что энергетики работают над питанием критической инфраструктуры. Электроснабжение возобновят, когда специалисты Укрэнерго устранят аварию