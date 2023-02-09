Чекати "хороших новин" порадив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук у прямому ефірі. Крім того, очільник ОВА Максим Марченко заявив, що місцева ДТЕК має анонсувати погодинні графіки не пізніше, аніж сьогодні ввечері.

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Ситуація все ще дуже складна, над проблемою цілодобово працюють

Сергій Братчук пояснив, що зараз у жителів області електропостачання може не бути по 10 – 12 годин і це велика проблема. Відключень за розкладом зараз також немає, адже в Одеській області постійно діють екстрені та аварійні відключення.

Однак аварійні бригади працюють цілодобово. Тому, за словами речника, до кінця цього тижня одеситам варто чекати "хороших новин" щодо постачання світла.

Повірте мені, що ті рішення, які приймаються на рівні Кабінету міністрів і обласної військової адміністрації, дають певні сподівання на краще і ситуація все одно потихеньку починає вирівнюватися,

– зазначив Братчук.

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Хороші новини не забарились: в області буде більше світла і графік відключень

Вранці 9 лютого глава Одеської ОВА Максим Марченко поділився успіхами ліквідації наслідків масштабної аварії, яка трапилася в Одеській області. За його словами, ситуація дещо покращилася.

Про які успіхи мовиться:

Вдалось подати додатковий обсяг електроенергії на Одеський район та місто Одесу;

зараз триває тестування графіків, які ДТЕК має анонсувати не пізніше, ніж сьогодні ввечері;

Укренерго збільшить ліміти для області;

завдяки підключенню генераторів до об’єктів критичної інфраструктури й іншим заходам, вдалося покращити ситуацію з електроенергією в районі й місті.

Хочу подякувати всім хто працював і продовжує працювати над вирішенням цієї проблеми, а також одеситам, за вашу витримку,

– написав Марченко.

Варто зауважити, що ситуація все ще хитка, тому для її стабілізації потрібен час. Лише за минулу ніч в Одеському районі трапилося понад сто локальних аварій – фахівці вже працюють над їхнім усуненням.