Про це в коментарі 24 Каналу розповів мер Львова Андрій Садовий. Водночас потребує уточнення ситуація у Золочівському районі – там ракета впала поруч з автобусною зупинкою, але не розірвалась.

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Всі ракети, які були спрямовані в сторону Львова і області – були знищеними. Єдиний кейс, який потребує додаткової роботи, це ракета, яка впала в Золочівському районі, біля зупинки, але не зірвалась. Зараз там працює ДСНС. А так, наші військові спрацювали "перфектно" (ідеально),

– наголосив Андрій Садовий.

Скільки ракет було спрямовано на Львів

Мер Львова повідомив, що за попередніми даними, по Львівській області було випущено 5 – 7 ракет. Втім, додав, що за деякий час буде уточнена інформація від військових. Цілі ворога – незмінні.

По місту Львову – однозначно, ворог гатить по об'єктах критичної інфраструктури, щоб ввести людей в паніку, але це викликає зворотній ефект – народ розуміє, хто є хто,

– зазначив Андрій Садовий.

Щодо ситуації зі світлом у місті, мер зауважив, що ситуація нестабільна.

"Наразі світло є, але все може змінитись у будь-який момент", – додав Андрій Садовий.

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