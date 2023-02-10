Нагадаємо, що низка вибухів на Львівщині пролунала близько 11:00. Тоді місцева влада запевнила мешканців, що працює ППО.

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В області можуть бути проблеми зі світлом

У Львівській області можуть бути перебої в електропостачанні. Залишайтеся в укриттях,

– наголосив Козицький.

Нагадуємо, що ризик ракетних ударів усе ще зберігається. Тож закликаємо вас не покидати укриттів і перебувати там доти, поки не буде сигналу про відбій. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.

Зауважимо, що про роботу ППО на Львівщині глава ОВА повідомив о 10:48. Тоді у самому Львові вибухів не чули. А вже близько 10:54 їх була ціла серія. За хвилину це підтвердив міський голова Андрій Садовий. За його словами, містяни також чули роботу ППО.

Журналісти 24 Каналу нарахували близько 7 вибухів. Скільки їх було насправді та що відомо про наслідки ракетного удару по Львівщині, згодом повідомлять представники місцевої влади.

Підкреслюємо, що ні в якому разі не можна фотографувати та знімати на відео роботу ППО. Якщо така спокуса у вас таки виникла, то не викладайте матеріали у мережу. Пам'ятайте, що ними може скористатися ворог та використати для наступних атак.