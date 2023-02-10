Напомним, что ряд взрывов во Львовской области произошла около 11:00. Тогда местные власти заверили жителей, что работает ПВО.

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В области могут быть проблемы со светом

Во Львовской области могут быть перебои в электроснабжении. Оставайтесь в укрытиях,

– подчеркнул Козицкий.

Напоминаем, что риск ракетных ударов все еще сохраняется. Поэтому призываем вас не покидать укрытий и находиться там, пока не будет сигнала об отбое. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.

Заметим, что о работе ПВО во Львовской области глава ОВА сообщил в 10:48. Тогда в самом Львове взрывы не слышали. А уже около 10:54 их была целая серия. Через минуту это подтвердил городской голова Андрей Садовый. По его словам, горожане также слышали работу ПВО.

Журналисты 24 канала насчитали около 7 взрывов. Сколько их было на самом деле и что известно о последствиях ракетного удара по Львовщине, позже сообщат представители местной власти.

Подчеркиваем, что ни в коем случае нельзя фотографировать и снимать на видео работу ПВО. Если такой соблазн у вас возник, то не выкладывайте материалы в сеть. Помните, что ими может использоваться враг и использовать для последующих атак.