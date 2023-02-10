Такое попадание, в частности, зафиксировали и в Харьковской области. Как сообщил мэр Харькова, произошло это около 10 утра.
Важно Массированный удар по Украине 10 февраля: где слышны взрывы и работает ПВО
Последствия попадания
В результате попадания по критической инфраструктуре в городе могут наблюдаться проблемы с коммунальными услугами.
Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами.
– написал Игорь Терехов.
Также по словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате удара оккупантов около 10:30 утра в Харьковском районе ранения получили 7 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Куда еще попал враг
К несчастью, попадания по критической инфраструктуре в Харьковской области – не единственное во время 14 массированной ракетной атаки.
К сожалению, есть попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в Восточном и Западном, Южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях,
– заявили в Укрэнерго.
Поэтому для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы в компании приняли необходимые превентивные меры. В частности применяются аварийные отключения. Так, свет экстренно выключили в городах Киевской, Житомирской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской областей.
Массированный обстрел 10 февраля: коротко
- Сирены, извещающие о воздушной угрозе, начали раздаваться около 8:30 утра. Вскоре после этого раздались взрывы.
- В ряде областей сообщили о работе ПВО, однако, к сожалению, есть попадания.
- Отметим, что за несколько часов до 14 массированной ракетной атаки страна-террористка также обстреляла Запорожье, что стало самой массированной атакой на город за всю войну. Там всего за один час зафиксировали 17 прилетов.