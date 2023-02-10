Об этом в комментарии 24 Канала рассказал мэр Львова Андрей Садовый. В то же время требует уточнения ситуация в Золочевском районе – там ракета упала рядом с автобусной остановкой, но не разорвалась.

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Все ракеты, направленные в сторону Львова и области – были уничтожены. Единственный кейс, нуждающийся в дополнительной работе, это ракета, которая упала в Золочевском районе, возле остановки, но не сорвалась. Сейчас там работает ГСЧС. А так, наши военные сработали "перфектно" (идеально),

– подчеркнул Андрей Садовый.

Сколько ракет было направлено на Львов

Мэр Львова сообщил, что по предварительным данным, по Львовской области было выпущено 5 – 7 ракет. Однако Андрей Садовый добавил, что через некоторое время будет уточнена информация от военных. Цели врага – неизменны.

По городу Львову – однозначно, врага кипит по объектам критической инфраструктуры, чтобы ввести людей в панику, но это вызывает обратный эффект – народ понимает, кто есть кто,

– отметил Андрей Садовый.

Относительно ситуации со светом в городе мэр отметил, что ситуация нестабильна.

"Сейчас свет есть, но все может измениться в любой момент", – добавил Андрей Садовый.

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