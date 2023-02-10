Повторна робота ППО

Однак оскільки країна-терористка здійснила не одну хвилю ракетних пусків, то повторну роботу ППО зафіксували й на Вінниччині та Івано-Франківщині. Про це, зокрема, повідомляли моніторингові групи, пише 24 Канал.

До теми Масований удар по Україні 10 лютого: де чути вибухи та працює ППО

Як написала голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, не маючи переваги на полі бою, Росія завдає ракетних ударів по мирних містах та критичній інфраструктурі. А тому до відбою повітряної тривоги завжди необхідно залишатися в укриттях.

Зазначимо, що близько 12:00 в обох областях оголосили про відбій повітряної тривоги. Наразі не відомо, чи досягли на Івано-Франківщині та Вінниччині російські ракети своїх цілей.

Де ще чули вибухи під час масованої ракетної атаки

Зранку 10 лютого вибухи та роботу ППО зафіксували у низці областей. Мовиться, зокрема, й про:

Київську,

Львівську,

Вінницьку,

Івано-Франківську,

Хмельницьку,

Дніпропетровську,

Миколаївську,

Херсонську,

Одеську,

Полтавську,

Харківську області.

Цікаво, що російські ракети також були помічені у повітряному просторі не лише України. Як підтвердив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, дві російські ракети перетнули кордон Молдови. А орієнтовно о 10:33 ці ж ракети перетнули повітряний простір Румунії, яка є країною-членом НАТО.

Масований обстріл 10 лютого: коротко