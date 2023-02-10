Повторна робота ППО
Однак оскільки країна-терористка здійснила не одну хвилю ракетних пусків, то повторну роботу ППО зафіксували й на Вінниччині та Івано-Франківщині. Про це, зокрема, повідомляли моніторингові групи, пише 24 Канал.
До теми Масований удар по Україні 10 лютого: де чути вибухи та працює ППО
Як написала голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, не маючи переваги на полі бою, Росія завдає ракетних ударів по мирних містах та критичній інфраструктурі. А тому до відбою повітряної тривоги завжди необхідно залишатися в укриттях.
Зазначимо, що близько 12:00 в обох областях оголосили про відбій повітряної тривоги. Наразі не відомо, чи досягли на Івано-Франківщині та Вінниччині російські ракети своїх цілей.
Де ще чули вибухи під час масованої ракетної атаки
Зранку 10 лютого вибухи та роботу ППО зафіксували у низці областей. Мовиться, зокрема, й про:
- Київську,
- Львівську,
- Вінницьку,
- Івано-Франківську,
- Хмельницьку,
- Дніпропетровську,
- Миколаївську,
- Херсонську,
- Одеську,
- Полтавську,
- Харківську області.
Цікаво, що російські ракети також були помічені у повітряному просторі не лише України. Як підтвердив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, дві російські ракети перетнули кордон Молдови. А орієнтовно о 10:33 ці ж ракети перетнули повітряний простір Румунії, яка є країною-членом НАТО.
Масований обстріл 10 лютого: коротко
- Про повітряну загрозу українців попередили близько 8:30 ранку. Невдовзі після цього почали лунати вибухи.
- На жаль, внаслідок атак країни-терористки є влучання по об'єктам критичної інфраструктури, зокрема, у Харкові.
- Також зазначимо, що за декілька годин до чергової масованої ракетної атаки Росія також обстріляла Запоріжжя, що стало наймасованішою атакою на місто за всю війну. Там лише за одну годину зафіксували 17 прильотів.