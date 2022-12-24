Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что таким образом россияне пытаются минимизировать дезертирство.

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Раненые оккупанты лечатся за решеткой

Анна Маляр рассказала, что такие "условия лечения" ожидают легкораненых. В помещениях, где они находятся, обустроена металлическая решетка. Ее замыкают для того, чтобы не допустить дезертирства в рядах русских войск.

Также она обратила внимание на состояние медицинских учреждений на временно оккупированных территориях Украины. По ее словам, они перегружены. Поэтому медицинский персонал просто не может справиться с сумасшедшим количеством раненых, регулярно привозимых врагами.

Значительное количество из них умирает так и не дождавшись первоочередной медицинской помощи, в том числе из-за отсутствия персонала и отсутствия необходимого медицинского оборудования и препаратов,

– подчеркнула она.

По словам заместителя министра обороны, на должности тактического звена оккупанты назначают офицеров запаса. Речь даже о тех, кто уже достиг пенсионного возраста. Причина этого бешеные потери командного состава.

Но личный состав не слишком доверяет новому назначению. Оно неудивительно, ведь у этих офицеров отсутствует боевой опыт, да и компетентность у них сомнительна. Поэтому солдаты переживают, чтобы с таким руководством не понести еще больше потерь.

А потери врага только растут