Об этом 24 канала рассказали источники в 30-й отдельной механизированной бригаде имени князя Константина Острожского. Отмечают, что оккупант накрыл свой окоп яркой клеенкой и надеялся, что его не заметят.

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Этот оккупант был слишком смелый или очень глупый. Свой окоп среди "голых" деревьев он накрыл клеенкой цвета морской волны,
– отметили военнослужащие.

И добавили, что россиянин таки глупый! Ибо сообразительный оператор дрона 30 ОМБр нашел ненадежный тайник и точным сбросом гранаты ликвидировал врага.

"Россиянину только и осталось, что из последних сил залезть под землю. Навсегда", – отметили в ВСУ.

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Россияне несут колоссальные потери

  • На днях украинцы праздновали 100 тысяч погибших русских кафиров. Захватчики надеялись взять Киев за три дня, зато уложили свою жизнь.
  • Путин до сих пор не приказал своей армии выводить войска, поэтому потери захватчиков будут только расти. А поскольку союзники усиливают помощь ВСУ, то темпы гибели россиян каждый раз будут больше. "Частная мобилизация" в России скрыто продолжается, потому что "перекрывать" потери как-то надо.
  • В ВСУ не раз предупреждали, что будут уничтожать каждого врага, который ступит на украинскую землю и выполняет свое обещание. Поэтому ни мобилизация, ни иранские дроны не помогут врагу одержать хоть какие-нибудь победы на поле боя.
  • По состоянию на 23 декабря Россия потеряла 100 950 военных, в том числе 550 захватчиков наши защитники уничтожили за текущие сутки.