Про це 24 каналу розповіли джерела в 30-тій окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького. Зазначають, що окупант накрив свій окоп яскравою клейонкою та сподівався, що його не помітять.

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Цей окупант був чи надто сміливий, чи дуже дурний. Свій окоп серед "голих" дерев він накрив клейонкою кольору морської хвилі,

– зазначили військовослужбовці.

І додали, що росіянин таки дурний! Бо кмітливий оператор дрона 30 ОМБр знайшов ненадійну схованку і точним скиданням гранати ліквідував ворога.

"Росіянину тільки й залишилося, що з останніх сил залізти під землю. Назавжди", – зауважили у ЗСУ.

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