Соответствующее видео было обнародовано на странице "Армии дронов". На первый взгляд, к оккупантам прилетел "хлопок", однако на этот раз он был особенным.

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Бойцы использовали "умные бомбы"

Об этом утверждает Defense express. Отмечают, что благодаря беспилотникам 77 десантно-штурмовая бригада вместе с тактической авиацией уничтожили склад боеприпасов и скопления окупантов на Бахмутском направлении.

Однако важнейшим элемент остался "за кадром". Обычно на кадрах виден отстрел неуправляемых ракет из Су-25 в режиме кабрирования вплотную к линии фронта. А в этом видео бойцы имеют дело с "генератором хлопка" JDAM-ER, позволяющим бить с воздуха, как минимум на тактическую глубину по тылу окупантов.

Поэтому можем полностью прийти к выводу, что на этом видео было впервые показано боевое применение именно американских "умных бомб" JDAM-ER против российских окупантов,

– отмечает издание.

Украинские воины впервые использовали JDAM-ER: смотрите видео

Что нужно знать о JDAM-ER