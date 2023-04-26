Среда, 26 апреля – это уже 427 сутки широкомасштабной российско-украинской войны. О хронологии событий в этот день читайте в материале 24 Канала.

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06:10 В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных удара, а также:

01:51 Советник главы Офиса Президента прокомментировал скандальное заявление Венгрии о том, что Украина "будет иметь право" вступить в НАТО только после того, как спросит об этом разрешения у России.

Но они сегодня могут делать любые заявления. А после того, как Россия проиграет, мы с вами получим абсолютную лояльность от таких стран как Венгрия. Они будут первыми, кто скажет: мы ставим на голосование, что Украина должна присоединиться к НАТО.

– подчеркнул Подоляк.