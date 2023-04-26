Среда, 26 апреля – это уже 427 сутки широкомасштабной российско-украинской войны. О хронологии событий в этот день читайте в материале
24 Канала.
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06:10 В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных удара, а также: 2 ракеты С-300 ударили по центру города Купянска в Харьковской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения и повреждена гражданская инфраструктура. Враг нанес 13 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и критической инфраструктуре населенных пунктов. Противник пытается безрезультатно наступать на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по ЗРК врага. Были сбиты 2 вражеских разведывательных БпЛА типа "Зал" и "Орлан-10", В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили ЗРК и 4 района сосредоточения личного состава и радиолокационную станцию россиян. 02:54 В издании Bild констатировали, что глава МИД Германии Анналена Бербок пропустила заседание Совбеза ООН, потому что не хотела слушать бред Лаврова на этом мероприятии. Заметим, что он глава МИД России и на этом заседании рассказывал басни о "преступном киевском режиме".
01:51 Советник главы Офиса Президента прокомментировал скандальное заявление Венгрии о том, что Украина "будет иметь право" вступить в НАТО только после того, как спросит об этом разрешения у России.
Но они сегодня могут делать любые заявления. А после того, как Россия проиграет, мы с вами получим абсолютную лояльность от таких стран как Венгрия. Они будут первыми, кто скажет: мы ставим на голосование, что Украина должна присоединиться к НАТО.
– подчеркнул Подоляк. 00:38 Стало известно, что поселок Сосьва в Свердловской области России полностью сгорел. По предварительной информации, кто-то поджег траву – впоследствии огонь перекинулся на жилые дома.
00:25 Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал потенциальное контрнаступление Вооруженных Сил. Он отметил, что когда украинские войска его начнут, тогда об этом узнают все. А сейчас информацией относительно таких операций владеет очень ограниченный круг лиц.
Когда начнется, вы все это увидите. Мы с вами будем понимать, что началось то, чего мы ожидали. Где, когда, в какое время – этот вопрос на сегодня абсолютно закрыт. Имейте это в виду,
– заявил он.