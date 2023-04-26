Среда, 26 апреля – это уже 427 сутки широкомасштабной российско-украинской войны. О хронологии событий в этот день читайте в материале 24 Канала.

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